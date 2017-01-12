США ввели санкции против вооруженных сил Сирии

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Минфин США принял решение ввести санкции в отношении различных сирийских вооруженных сил. Под запрет попали ВМС, ВВС, сухопутные силы, войска ПВО и республиканские гвардии. Кроме того, в черный список были введены 18 человек, которые связаны с войсками арабской республики.

Министерство финансов США решило ввести санкции в отношении Военно-морских, Военно-воздушных и сухопутных сил Сирии. Кроме того, в черный список попали войска противовоздушной обороны и республиканские гвардии арабской республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что в под санкции также попали 18 человек, связанных с сирийскими войсками.

Ранее во вторник группа сенаторов США внесла законопроект о новых санкциях в отношении России. Это сделано в связи с кибератаками, в которых Вашингтон обвиняет Москву. Как сказал сенатор Бен Кардин, ограничительные меры коснутся энергетического сектора и сферы суверенного долга.

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