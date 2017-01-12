Мужчина спрыгнул с балкона, пытаясь убежать от полиции в Москве

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Столичные полицейские задержали мужчину, который пытался скрыться от них, спрыгнув с балкона второго этажа дома. Отмечается, что после неудачной попытки побега подозреваемому стало плохо и он был доставлен в больницу.

Подозреваемый в совершении преступления пытался скрыться от сотрудников полиции, спрыгнув с балкона второго этажа жилого дома на западе столицы, но в итоге был задержан. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

"Сегодня на улице Минская в ходе проведения следственных действий подозреваемый в совершении преступления предпринял попытку скрыться от правоохранителей, спрыгнув с балкона второго этажа, однако был задержан сотрудниками полиции и доставлен в ГСУ ГУ МВД России по Москве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после неудачной попытки побега мужчина начал жаловаться на боли. Ему была оказана вся необходимая помощь еще до прибытия медиков. После этого он был доставлен в больницу.