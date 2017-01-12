Саакашвили назвал Порошенко лгуном и коррупционером

Теги: Украина саакашвили одесса порошенко

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили обвинил президента Украины Петра Порошенко во лжи и коррупции. Также он утверждает, что украинский лидер назначил новым губернатором "очередного барыгу".

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у общества "развилась аллергия" на ложь президента Украины Петра Порошенко. В своем Facebook он написал, что нынешний лидер этой страны является наглым лгуном и коррупционером.

Также он прокомментировал выступление Порошенко 12 января. В этот день президент Украины назначил нового губернатора Одесской области Максима Степанова. Украинский лидер назвал его человеком, "который настроен работать здесь, а не ездить по заграницам". Говоря о Саакашвили, он подчеркнул, что тот не оправдал ожиданий. В частности, Порошенко отметил, что Одесская область при Саакашвили "не использовала больше 300 миллионов гривен средств, предусмотренных в бюджете" и только занималась разговорами.

Сам Саакашвили назвал своего преемника "очередным барыгой". "Порошенко, который сегодня открыто поддержал двух местных бандитов: сепаратиста Труханова, укравшего бюджет Одессы и Урбанского, раздерибанившего областной бюджет через "Облтрансбуд", в их же присутствии, как и в присутствии Кивалова, говорил о моей "коррумпированности". Что может быть более цинично!?", - написал бывший президент Грузии.

Также Саакашвили отметил, что администрация Порошенко позаботилась о том, чтобы ни один канал не предоставил ему "эфир для ответа" после выступления президента. В частности, он подчеркнул, что его "быстро прервали" на телеканале "112 Украина", когда он начал говорить о лжи украинского лидера.

"Президент Украины нагло врет. Потому что он прекрасно понимает, что то, что он говорит, это неправда. Не о тех деньгах идет речь, которые должны были поступать в бюджет, он говорит о тех деньгах, которые должны были ему в карман поступить и задержки таможни, которые во время моего руководства не поступали", - заявил во время эфира Саакашвили.

Саакашвили был назначен главой Одесской области 30 мая 2015 года. В ноябре 2016-го его уволили с поста и лишили статуса внештатного советника Петра Порошенко. Сам Саакашвили говорил, что ушел в отставку в связи с нежеланием властей Украины бороться с коррупцией.

Читайте также:

Порошенко представил нового губернатора Одесской области

Саакашвили собирает деньги на "превращение Украины в сверхдержаву"

Саакашвили провел в Киеве митинг с требованием роспуска Рады

Путин оценил работу Саакашвили на посту губернатора Одессы