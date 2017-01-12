Кандидат на пост главы Пентагона: Россия – главная угроза для США

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Кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис считает самой большой угрозой для США Россию. Об этом он заявил на слушаниях по утверждению его кандидатуры в Сенате. В то же время Мэттис заявил, что разделяет стремление избранного американского президента Дональда Трампа взаимодействовать с Россией.

Кандидат на пост главы оборонного ведомства США Джеймс Мэттис в четверг заявил, что Россия является "главной угрозой для США". "Я бы рассматривал в качестве главной угрозы Россию и любую другую нацию, которая будет запугивать другие нации, соседствующие с ней", — сказал он на слушаниях по утверждению его кандидатуры в Сенате.

В то же время, по словам Мэттиса, Вашингтон должен пытаться наладить сотрудничество с Москвой. "Россия решила стать стратегическим конкурентом США. Но мы взаимодействовали с Россией даже в самые темные времена "холодной войны", и я поддерживаю решение избранного президента сотрудничать с Россией и сейчас", - приводит его слова ТАСС.

Претендент на пост главы Пентагона также обвинил Россию в попытках расколоть НАТО.

Накануне в ходе своей большой пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что отношения между Россией и США либо наладятся, либо нет.

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