Самолет Fly Dubai экстренно сел в Челябинске из-за неполадок на борту

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В Челябинске экстренно сел пассажирский самолет, летевший рейсом Дубай - Екатеринбург. Отмечается, что он принадлежал авиакомпании Fly Dubai. Причиной вынужденной посадки стали технические проблемы на борту судна.

Пассажирский самолет авиакомпании Fly Dubai, который следовал по маршруту из Дубая в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Челябинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона. "Самолет вынужденно сел в Челябинске", - говорится в сообщении.

В пресс-службе международного аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге отметили, что командир самолета сообщил о технических проблемах на борту и решил садиться в Челябинске из-за более благоприятных условий.

Как говорится в сообщении на сайте аэропорта "Кольцово", пассажиров аварийно севшего самолета отправят в Екатеринбург в пятницу, 13 января.

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