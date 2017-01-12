Россия и Турция договорились о предотвращении авиаинцидентов в Сирии
Теги: сирия турция Сирийский конфликт россия
Военные России и Турции подписали меморандум о предотвращении авиаинцидентов в воздушном пространстве Сирии. Этот документ, в частности, определяет порядок действий сторон по предотвращению инцидентов при нахождении самолетов и беспилотников в воздушном пространстве САР.
Российские и турецкие военные заключили в Москве меморандум о предотвращении авиаинцидентов во время операций в воздушном пространстве Сирии, передает "Интерфакс".
"Документ определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов", - рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Кроме того, в военном ведомстве отметили, что документ определяет порядок действий сторон по предотвращению инцидентов при нахождении самолетов и беспилотников в воздушном пространстве САР.
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