Россия и Турция договорились о предотвращении авиаинцидентов в Сирии

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Военные России и Турции подписали меморандум о предотвращении авиаинцидентов в воздушном пространстве Сирии. Этот документ, в частности, определяет порядок действий сторон по предотвращению инцидентов при нахождении самолетов и беспилотников в воздушном пространстве САР.

Российские и турецкие военные заключили в Москве меморандум о предотвращении авиаинцидентов во время операций в воздушном пространстве Сирии, передает "Интерфакс".

"Документ определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов", - рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Кроме того, в военном ведомстве отметили, что документ определяет порядок действий сторон по предотвращению инцидентов при нахождении самолетов и беспилотников в воздушном пространстве САР.

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