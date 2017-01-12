Гонщицу Мару Багдасарян арестовали на 15 суток

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Судебный участок района Аэропорт в столице санкционировал административный арест гонщицы Мары Багдасарян. Она должна будет отбыть наказание сроком в 15 суток за уклонение от выполнения обязательных работ.

Мировой судебный участок №353 столичного района Аэропорт арестовал на 15 суток любительницу уличных гонок Мару Багдасарян за уклонение от отбывания обязательных работ. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

"Сегодня судом рассмотрен административный материал в отношении Мары Багдасарян за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 20.25 КоАП РФ. Судья по результатам рассмотрения административного дела с учетом отягчающих и смягчающих вину обстоятельств назначил Багдасарян наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - приводит слова Тимошенко ТАСС.

Ранее сообщалось, что Мара Багдасарян приступила к выполнению исправительных работ. Однако, вопреки ожиданиям, нарушительницу не отправили на уборку улиц. Как сообщил адвокат девушки, 595 часов уборки улиц в виде наказания за уклонение от уплаты административных штрафов заменили бумажной работой в юридическом отделе ГБУ "Жилищник".

Наиболее известный инцидент с участием девушки произошел в мае прошлого года, когда группа представителей "золотой молодежи" устроила гонку на внедорожнике по дорогам Москвы, уходя от преследования полицейских, оскорбляя их и грубо нарушая правила. Суд приговорил Багдасарян к штрафу, административному аресту и исправительным работам.

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