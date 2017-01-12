Медведев указал пути для восстановления российской экономики

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В Москве в четверг начал работу Гайдаровский форум. В первый день работы ежегодной научно-практической конференции ее посетил Дмитрий Медведев. Премьер рассказал об основных задачах правительства в области экономики - в том числе о подготовке плана по ускорению её роста. Он подчеркнул, что Россия преодолела кризис, по впереди еще много работы.

Гайдаровский форум нередко называют российским Давосом. В этом году организаторы ожидают около 13 тысяч участников: это политики, экономисты, эксперты, журналисты из разных стран. Восемь лет подряд они традиционно обсуждают взаимоотношения России и мира, в этом году будут расставлять приоритеты, передает "ТВ Центр".

Проблема глобальная - экономический спад может превратиться в эпоху застоя. Старые механизмы уже не работают. Но универсального рецепта не существует. Главная задача для России на ближайшее будущее - обеспечить уровень экономического роста выше среднемировых - это более 4% ежегодно. По мнению экспертов, потенциал есть, теперь его надо реализовать.

"Нам надо реформировать экономику, в которой доминирует сырьевой сектор, и делать это в период относительно низких цен на сырьё, когда она и так находится в уязвимом состоянии. В конце года президент сказал, я сказал, что вопрос прогресса по налогу на доходы физических лиц сейчас в повестке дня не стоит. Но все равно нужно кому-то из коллег по правительству сказать, что этот вопрос обсуждается", - заявил Медведев.

Кабмин сейчас готовит план действий, чтобы ускорить экономический рост. Необходимо проведение структурных реформ, привлечение инвестиций для обновления инфраструктуры и развитие социальной сферы услуг. "Это, прежде всего, то, что называется четвертой промышленной революцией. То, что называется интернетом вещей, производственным, индустриальным интернетом. Это технологии в сфере услуг", - пояснил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Несмотря на санкции, России удалось преодолеть кризис и встать на курс выздоровления. Инфляция к концу года снизилась до 5,4%. Рубль укрепляется. А колебания цен на энергоресурсы все меньше влияют на стабильность национальной экономики.

Впрочем, за долгосрочные прогнозы сейчас не возьмется ни один эксперт. Слишком сильно экономика в последнее время зависит от политических событий. "Силовой подход, санкции, которые всегда идут вразрез с экономическими соображениями, я сейчас даже говорю не про политические мотивы, а про то, что они всегда вредят экономике. Политически мотивированные барьеры для взаимовыгодных проектов сегодня постоянно генерируют напряжённость в мире. Я не имею в виду только нашу страну. Я имею в виду общемировую ситуацию", - заявил Медведев.

Форум продлится еще два дня. Десятки круглых столов позволят экспертам обсудить ключевые изменения глобальной и национальных экономик. Вполне возможно, что результаты этих дискуссий станут частью государственных программ или образуют новые экономические тренды.

Никита Васильев, Арсений Калашников, Эдуард Мамедов, "ТВ Центр".