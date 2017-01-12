Около 130 тысяч человек выступили против передачи Исаакиевского собора РПЦ

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Решение о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Русской православной церкви будет опротестовано в суде. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский. За сохранение статуса собора как музея выступают градозащитники. Гражданскую петицию с просьбой не передавать музей церкви подписало около 130 тысяч человек.

Исаакиевский собор пока живет своей обычной жизнью. Но многие туристы, которые спешат внутрь на экскурсии, знают: скоро, приходя сюда, нужно будет одеваться скромнее. Исаакиевский собор станет в первую очередь храмом. А уже потом музеем. Известие о том, что музей-памятник будет передан в пользование Русской православной церкви, разделило общественность Петербурга на два лагеря, передает "ТВ Центр".

Исаакиевский собор возведен в середине XIX века по проекту Огюста Монферрана на месте деревянной церкви для корабелов, которую строили еще при Петре I. Уникальные расписные плафоны кисти Карла Брюллова внутри. Шедевр позднего классицизма, всемирно известный, открыточный фасад, один из главных символов Петербурга.

Сегодня Исаакиевский собор – это одно из самых посещаемых туристических мест Санкт-Петербурга, в прошлом году здесь побывали почти 4 миллиона человек. Сейчас собор официально является и самым крупным православным храмом Петербурга. За 2016 год в его приделах прошло 600 церковных служб.

Службы в соборе сейчас идут дважды в день, не считая технологического выходного, среды. По мнению инициаторов передачи собора, миллионы верующих волнует, что именно в среду приходилось пропускать молебны. Тех, кто против, волнует другое: если Исаакий станет храмом, будут ли пускать на его знаменитую колоннаду, полюбоваться видами Петербурга. И что будет с экскурсиями, концертами и разными социальными проектами, которые музейное руководство ведет уже много лет? Петицию с просьбой не 0передавать музей церкви подписали же 130 тысяч человек.

В петербургской епархии в четверг десятки телекамер. Чиновники и священники подробно объясняют журналистам каким образом будет проходить эта сложнейшая юридическая процедура. Одно из главных условий - обеспечить сохранность богатейшей музейной коллекции. После передачи собора по специальному договору за это будет отвечать московский патриархат. Условия предельно жесткие, вплоть до разрыва имущественных отношений. Главный акцент: РПЦ - безвозмездный пользователь, а собственником Исаакия остается город.

По словам чиновников, это означает и то, что именно город оставляет за собой обязательства по содержанию и реставрации здания. В нем только внутренних помещений – более 4000 тысяч квадратных метров. Все это нужно отапливать, проветривать, убирать. История помнит примеры: после революции 1917 года большевики передали храм церкви.

Как музей Исаакиевский собор существует с 1928 года. С начала 1980 года вышел на самоокупаемость. В прошлом году только на входных билетах храм заработал около 800 миллионов рублей. Этого хватило и на содержание, и на ремонт. Когда Исаакиевский собор станет просто храмом, и вход в него будет бесплатным. Фактически это означает, что основной доход будет от пожертвований. Однако священнослужители очень рассчитывают на успешную экскурсионную деятельность.

Процесс передачи Исаакиевского собора в безвозмездное церковное пользование будет долгим. Слишком большой объем документации, ведь нужно описать и оценить каждый музейный экспонат. Процедура начнется в марте и, как говорят юристы, завершится не ранее 2019 года.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.