В Уфе уволят главврача больницы, в которой женщина ползла на рентген

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Главврач больницы номер 13 города Уфы будет уволен после инцидента с пациенткой, которой пришлось ползти в рентген-кабинет по лестнице из-за отсутствия лифта. Как рассказали в пресс-службе главы Башкирии, лифт в этом медучреждении не работает уже два года.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов поручил уволить главного врача больницы номер 13 города Уфы, где пациентке с травмированной ногой пришлось ползти по лестнице из-за неисправности лифта. Об этом сообщает ТАСС.

"Лифт не работает в поликлинике два года", - заявил представитель пресс-службы главы республики.

Ранее в январе в интернет попала видеозапись, на которой пожилая женщина Татьяна Меленчук со сломанной ногой вынуждена на четвереньках ползти по лестнице в рентген-кабинет. Позднее стало известно, что в этой больнице нет пандусов, колясок и не работает лифт.

В связи с этим прокуратура Уфы, а также СУ СКР по республике начали проверку.