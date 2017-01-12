Голодец рассказала о планах увеличения доходов незащищенных слоев населения

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Ольга Голодец сообщила, что эксперты ведут расчеты, связанные с подготовкой восьмилетней программы, о которой говорил президент России в своем послании. По ее словам, эти вычисления делаются с целью увеличения доходов наименее защищенных слоев населения страны.

Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец заявила, что в настоящее время ведутся экспертные расчеты с целью увеличения доходов наименее защищенных слоев населения страны. Об этом сообщает ТАСС.

"Экспертные расчеты, связанные с подготовкой следующей восьмилетней программы, о которой говорил в послании президент России Владимир Путин, ведутся. Эти экспертные расчеты касаются наименее защищенных слоев населения и имеют целью увеличение их доходов", - сказала Голодец.

Ранее в четверг вице-премьер также отмечала, что граждан, получающих зарплату в пределах МРОТ, необходимо освободить от подоходного налога. По ее словам, в настоящее время данная инициатива обсуждается в правительстве.

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