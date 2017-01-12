В Госдуме прокомментировали слова Мэттиса о России

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Кандидат на пост министра обороны США Джеймс Мэттис назвал Россию самой большой угрозой для США и обвинил нашу страну в попытках подорвать НАТО. В Госдуме сочли слова вероятного главы Пентагона популистскими, отметив, что сейчас очень модно обвинять Россию во всех грехах.

Кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис на слушаниях по утверждению его кандидатуры в Сенате заявил, что Россия является "главной угрозой для США". "Я бы рассматривал в качестве главной угрозы Россию и любую другую нацию, которая будет запугивать другие нации, соседствующие с ней", — сказал он, добавив, что намерен разработать стратегию по противостоянию России.

Вероятный министр обороны США также обвинил нашу страну в попытках подорвать НАТО. По его словам, Вашингтону следует "предпринять интегрированные шаги - экономические, дипломатические и военные, а также работать с нашими союзниками, чтобы обеспечить должную защиту".

Первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов увидел в заявлении Мэттиса популизм. "Сейчас очень модно обвинять Россию во всех грехах. Раньше в этом были замечены страны Балтии и Польша, а сейчас этим увлеклась уходящая администрация США и некоторые новые кандидаты", - сказал он "Интерфаксу".

Накануне в ходе своей большой пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что отношения между Россией и США либо наладятся, либо нет.