Взрыв прогремел в одном из районов Дамаска
Теги: сирия взрыв дамаск Сирийский конфликт
В результате взрыва в сирийской столице погибли по меньшей мере 5 человек и еще 15 ранены. Хлопок произошел в дамасском квартале Кафр-Суса. По первоначальным данным, речь идет о теракте.
В одном из районов Дамаска прогремел взрыв, в результате которого погибли как минимум 5 человек и еще 15 получили ранения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сирийское государственное телевидение.
Отмечается, что взрыв произошел в столичном квартале Кафр-Суса. По предварительной информации, речь идет о теракте.
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