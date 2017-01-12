Взрыв прогремел в одном из районов Дамаска

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В результате взрыва в сирийской столице погибли по меньшей мере 5 человек и еще 15 ранены. Хлопок произошел в дамасском квартале Кафр-Суса. По первоначальным данным, речь идет о теракте.

В одном из районов Дамаска прогремел взрыв, в результате которого погибли как минимум 5 человек и еще 15 получили ранения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

Отмечается, что взрыв произошел в столичном квартале Кафр-Суса. По предварительной информации, речь идет о теракте.

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