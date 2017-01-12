На северо-западе Москвы загорелась крыша нежилого здания

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На северо-западе столицы на крыше одного из зданий возник пожар на площади 200 квадратных метров. Сообщается, что объект не используется и людей в нем быть не должно.

На северо-западе Москвы загорелась крыша одного из зданий. "Пожар происходит в одноэтажном кирпичном здании по адресу: Куркинское шоссе, дом 15. Открытое горение на крыше, предварительная площадь пожара - 200 квадратных метров", - сообщили агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления МЧС.

Информации о пострадавших нет. По некоторым данным, здание не эксплуатируется, людей в нем быть не должно.