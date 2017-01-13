Доктора Лизу похоронят 16 января на Новодевичьем кладбище

Теги: Общество крушение авиакатастрофа

Тело Елизаветы Глинки, главы фонда "Справедливая помощь", погибшей в результате крушения самолета Ту-154 у берегов Сочи, опознано по ДНК-экспертизе. Как сообщили в окружении доктора Лизы, ее похоронят 16 января на Новодевичьем кладбище в Москве.

Глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, опознана среди жертв катастрофы самолета Ту-154, передает ТАСС. Экспертиза останков была проведена по ДНК.

Как сообщили агентству в окружении доктора Лизы, правозащитницу похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы 16 января, в понедельник.

Самолет Ту-154 разбился в Черном море рано утром 25 декабря вскоре после вылета из аэропорта Сочи, где он приземлился для дозаправки по пути из Москвы в Сирию. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники трех российских телеканалов и Елизавета Глинка. Все они погибли.

В настоящее время следователи рассматривают несколько версий произошедшего, среди них человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра и столкновение с птицей. Версия теракта не входит в их число.

Благотворительный фонд "Справедливая помощь" помогает людям, оказавшимся в сложной ситуации, в том числе онкологическим больным. Волонтеры раздают еду и лекарства бездомным, а также оказывают им бесплатную юридическую и медицинскую помощь.

Читайте также:

Эксперты исключили версию теракта на борту Ту-154

Минобороны опровергло новую версию крушения Ту-154

В Минобороны рассказали о переговорах на борту Ту-154