Сирия пригрозила Израилю ответом на обстрел аэропорта Дамаска

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Военный аэропорт на юго-западе Дамаска подвергся ракетному обстрелу. Предположительно, удар нанесли ВВС Израиля. Командование сирийской армии, отреагировало на инцидент, предупредив Тель-Авив о возможных последствиях.

Серия взрывов прогремела в окрестностях аэропорта на юго-западе Дамаска. Об этом сообщает агентство Reuters. После атаки начался пожар. На место происшествия прибыло большое количество машин скорой помощи. Информации о жертвах и разрушениях пока нет, передает "ТВ Центр".

По данным телеканала Sky News Arabia, аэродром подвергся ракетному обстрелу со стороны ВВС Израиля. Командование сирийской армии, уже отреагировало на инцидент, предупредив Тель-Авив о возможных последствиях. По мнению Дамаска, израильская атака оказала поддержку террористическим группировкам.

А несколькими часами ранее мощный взрыв раздался в правительственном квартале сирийской столицы. По предварительным данным, погибли не менее семи человек, еще 15 получили ранения. Полиция заметила подозрительного мужчину у входа в спорткомплекс. При попытке задержания террорист-смертник привел в действие взрывное устройство.

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