Гонщица Багдасарян арестована за уклонение от обязательных работ

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Стритрейсерша Мара Багдасарян пропустила два дня обязательных работ, не имея на это законных оснований. За отказ исполнить решение суда девушка арестована на 15 суток.

Мара Багдасарян арестована на 15 суток. Как рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве, гонщица "прогуляла" два дня обязательных работ, к которым была приговорена за неуплату штрафов.

"Убедившись в том, что она не имела на это законных оснований, судебный пристав-исполнитель составил протокол. В результате чего 12 января 2017 года должница была арестована на 15 суток. Мара Багдасарян взята под стражу в зале суда", - пояснили в пресс-службе УФССП России по Москве.

Багдасарян получила скандальную известность в мае прошлого года, когда компания молодых людей на автомобиле Gelandewagen устроили гонки. Они колесили по газонам и тротуарам, скрывались от полиции. Все происходящее транслировалось в Сети. Девушка проходила по уголовному делу в качестве свидетеля.

Позже гонщица была задержана в столице за нарушение ПДД. Тогда же выяснилось, что за ней числятся несколько десятков неоплаченных штрафов. Суд приговорил Багдасарян к административному аресту и исправительным работам. При этом 595 часов уборки улиц в виде наказания за уклонение от уплаты административных штрафов заменили бумажной работой в офисе.