Обама наградил Байдена медалью Свободы
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Вице-президент Джо Байден был удостоен высшей гражданской награды США - медали Свободы - за курируемые им инициативы по борьбе с раком и проблемой сексуального насилия в учебных заведениях. Награду ему вручил президент Барак Обама.
Президент США Барак Обама вручил вице-президенту Джо Байдену президентскую медаль Свободы - высшую гражданскую награду страны, передает ТАСС.
В своей речи глава государства перечислил заслуги Байдена, включая инициативы по борьбе с раком и проблемой сексуального насилия в учебных заведениях. Он также рассказал, что советы Джо помогли ему стать "лучшим президентом и главнокомандующим".
Обама и Байден покинут свои посты 20 января в день инаугурации избранного президента Дональда Трампа.
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