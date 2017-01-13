Обама наградил Байдена медалью Свободы

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Вице-президент Джо Байден был удостоен высшей гражданской награды США - медали Свободы - за курируемые им инициативы по борьбе с раком и проблемой сексуального насилия в учебных заведениях. Награду ему вручил президент Барак Обама.

Президент США Барак Обама вручил вице-президенту Джо Байдену президентскую медаль Свободы - высшую гражданскую награду страны, передает ТАСС.

"I am proud to award the Presidential Medal of Freedom with Distinction to my brother, Joseph Robinette Biden Jr." —@POTUS surprises @VP pic.twitter.com/Y8uB1W0fkG — The White House (@WhiteHouse) January 12, 2017

В своей речи глава государства перечислил заслуги Байдена, включая инициативы по борьбе с раком и проблемой сексуального насилия в учебных заведениях. Он также рассказал, что советы Джо помогли ему стать "лучшим президентом и главнокомандующим".

Обама и Байден покинут свои посты 20 января в день инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

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