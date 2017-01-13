08:36, 13 января 2017

Обама наградил Байдена медалью Свободы

Теги:  В мире  обама  сша  награды  медаль  байден

Вице-президент Джо Байден был удостоен высшей гражданской награды США - медали Свободы - за курируемые им инициативы по борьбе с раком и проблемой сексуального насилия в учебных заведениях. Награду ему вручил президент Барак Обама.

Президент США Барак Обама вручил вице-президенту Джо Байдену президентскую медаль Свободы - высшую гражданскую награду страны, передает ТАСС.

В своей речи глава государства перечислил заслуги Байдена, включая инициативы по борьбе с раком и проблемой сексуального насилия в учебных заведениях. Он также рассказал, что советы Джо помогли ему стать "лучшим президентом и главнокомандующим".

Обама и Байден покинут свои посты 20 января в день инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

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