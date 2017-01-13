Боевиков в Чечне нашли через группу в WhatsApp

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СМИ узнали подробности спецоперации в Курчалоевском районе Чечни, в ходе которой были уничтожены четверо связанных с запрещенным в России ИГ боевиков. По данным газеты "Коммерсантъ", выйти на след экстремистов удалось, благодаря вскрытой группе в WhatsApp.

Чеченские силовики вышли на след ликвидированных накануне боевиков через переписку в группе экстремистов в WhatsApp. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в силовых структурах.

Издание отмечает, что работа по выявлению боевиков, скрывавшихся в Шалинском и Курчалоевском районах Чечни, была активизирована после нападения боевиков на полицейских в декабре прошлого года. Тогда четверо боевиков убили в Октябрьском районе Грозного полицейского и, завладев его табельным оружием и автомобилем, попытались скрыться, но в ходе преследования были ликвидированы.

Сразу после начала спецоперации в Цоци-Юрте из этого села абонентам республики стали приходить сообщения с советами удалить беседы, касающиеся религии и других тем, которые правоохранителям могут показаться подозрительными.

Операция по уничтожению боевиков в Курчалоевском районе Чечни началась 11 января. Были ликвидированы четверо экстремистов, задержаны более 20 их сообщников. От рук бандитов погибли два бойца Росгвардии.