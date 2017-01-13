Суд в Нидерландах оправдал решение изъять у журналистов материалы по МН17

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Суд в Нидерландах постановил, что часть фотоматериалов, которые голландские журналисты Мишель Спеккерс и Стефан Бек сделали во время пребывания в Донбассе, могут быть использованы в интересах следствия. Журналисты, изучавшие обстоятельства катастрофы Boeing 777, ранее были задержаны по прибытии из Украины.

Журналист Стефан Бэк, изучавший обстоятельства крушения МН17 с Мишель Спеккерс, заявил, что по решению судьи часть материалов, которые у него конфисковали по возвращению в Амстердам из Донбасса, может быть использована в интересах следствия.

По его словам, судья решил, что конфискация материалов оправдана. "Мы с этим не согласны. Они хотят удалить часть фотографий, а с части снять копии", - написал он в Facebook.

Ранее в Нидерландах полиция конфисковала у местных журналистов материалы по крушению самолета MH17. Репортеров задержали в аэропорту Амстердама, куда они прилетели из Донбасса.

На юго-востоке Украины журналисты снимали документальный фильм и посетили место крушения лайнера. Там они собрали обломки лайнера, которые с лета 2014 года остаются на месте катастрофы.

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