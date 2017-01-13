Эксперты опознали более 70 жертв крушения Ту-154

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Эксперты опознали более 70 жертв крушения самолета Ту-154 в Черном море, в том числе Елизавету Глинку, руководителя ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, 10 членов экипажа и девятерых журналистов.

Экспертам удалось идентифицировать более 70 погибших в результате крушения самолета Ту-154 в Черном море в декабре прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в бюро судебно-медицинской экспертизы.

По словам собеседника агентства, среди опознанных значатся Елизавета Глинка, руководитель Департамента культуры Министерства обороны Антон Губанков, художественный руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов, 10 членов экипажа, в том числе командир воздушного судна, и девять представителей СМИ.

Самолет Ту-154 разбился в Черном море рано утром 25 декабря вскоре после вылета из аэропорта Сочи, где он приземлился для дозаправки по пути из Москвы в Сирию. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники трех российских телеканалов и Елизавета Глинка. Все они погибли.

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