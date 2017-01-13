По факту смерти пациента из-за опоздания скорой возбудили дело

Теги: Уголовное дело скр камчатка медицина

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти молодого человека в Петропавловске-Камчатском из-за опоздания скорой помощи. СК устанавливает все обстоятельства произошедшего. Следователи выясняют, есть ли связь между смертью молодого человека и дорожным инцидентом.

В Петропавловске-Камчатском по факту смерти молодого человека из-за несвоевременного приезда скорой помощи возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как стало известно накануне, в Петропавловске-Камчатском из-за перекрывшего проезд автомобиля скорая помощь не успела на вызов к пациенту. 21-летний молодой человек умер. Медики заявили, что могли приехать на вызов за три минуты, однако потеряли 10 минут из-за перекрывших проезд автохамов.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Установлены личности находившихся в легковом автомобиле лиц, препятствующих проезду машины скорой медицинской помощи, которые в ближайшее время будут допрошены следователями, их действиям будет дана правовая оценка", - отметили в Следственном комитете.

Следователи намерены выявить причинно-следственную связь между смертью молодого человека и дорожным инцидентом. Кроме того, в СК оценят полноту и своевременность действий медперсонала.

Тем временем в интернете уже появилась петиция с требованием назначить пассажиру и водителю автомобиля, не пропустившего скорую, реальный срок наказания. Документ уже подписали полторы тысячи человек. Автор петиции призвал генпрокурора и главу Следственного комитета взять дело под личный контроль.

"Учитывая большой общественный резонанс этого вопиющего преступления, помимо формального штрафа в 500 рублей за блокировку дороги прошу привлечь женщину-водителя к уголовной ответственности с реальным сроком, а также ее пассажира, как соучастника преступления. В будущем необходимо ужесточить наказание для таких случаев. Ведь, по сути, своими действиями они убили человека", - считает он.

Читайте также:

На юге Москвы у 33-летнего мужчины отобрали пакет с 1,5 млн рублей

На северо-западе Москвы загорелась крыша нежилого здания

Гонщицу Мару Багдасарян арестовали на 15 суток