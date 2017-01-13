На юге Москвы у 33-летнего мужчины отобрали пакет с 1,5 млн рублей

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На юге Москвы у 33-летнего мужчины отобрали пакет с деньгами. Добычей грабителей стало 1,5 миллиона рублей.

В столице на Кировоградской улице неизвестные избили битой 33-летнего мужчину и отобрали у него пакет с деньгами. По словам пострадавшего, в пакете лежало полтора миллиона рублей, передает АГН "Москва".

В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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