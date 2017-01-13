Чайка и Бастрыкин попросили у Путина 27 млрд рублей на жилье

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить дополнительные средства на покупку жилья для служащих ведомств. Согласно подсчетам, сотрудникам прокуратуры требуется 19 миллиардов рублей на квартиры, а работникам СК - 7,6 миллиарда рублей.

Генпрокурор Юрий Чайка и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин попросили выделить 27 миллиардов рублей на жилье сотрудникам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на обращение к президенту Владимиру Путину.

На получение квартир претендуют около четырех тысяч сотрудников Генпрокуратуры. Для этого требуется почти 19 миллиардов рублей. Примерно столько же человек ожидают получение квартир в СКР. Однако, по расчетам ведомства, для этого понадобится меньше восьми миллиардов рублей.

Чайка и Бастрыкин также предложили внести в законодательство изменения, которые позволяли бы их подчиненным получать "единовременную социальную выплату" на покупку квартиры или строительства дома, а не получать служебные квартиры. В настоящее время при уходе со службы в Генпрокуратуре или СКР сотрудники обязаны сдавать служебное жилье.

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