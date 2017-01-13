Россияне стали больше тратить на спорт и культуру

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Россияне стали больше тратить на платные услуги. По данным СМИ, выросли траты на услуги медицины, оздоровительные процедуры, физкультуру и спорт, а также культуру.

Россияне стали больше тратить на платную медицину, оздоровительные процедуры, физкультуру и спорт, культурные мероприятия, а также на транспорт и ЖКХ. Как пишет в пятницу газета "Известия", расходы на платные услуги выросли в среднем на 6%. При этом в 2011 году рост составлял 12%, а в 2013 — 10%. Это, по мнению экспертов, говорит о том, что граждане стали более разумно относиться к тратам.

Издание отмечает, что в прошлом году россияне потратили больше денег на транспортные услуги. Кроме того, они стали экономить на туризме, но больше тратить на платную медицину, оздоровительные процедуры, физкультуру и спорт, культурные мероприятия, а также на транспорт и ЖКХ. Так траты на культуру выросли на 9%.