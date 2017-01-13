Кудрин рассказал, как удвоить ВВП к 2035 году

Теги: Экономика кудрин россия

Глава Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что ВВП России можно удвоить при условии проведения серьезных реформ.

ВВП России можно увеличить вдвое к 2035 году при условии проведения серьезных реформ. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу Совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина.

"По целевому сценарию к 2035 году нам удалось бы увеличить ВВП в два раза, по инерционному - всего лишь в полтора раза", - сказал он.

По словам Кудрина, самым серьезным вызовом для России на ближайшие 10-15 лет является технологическое отставание.

Читайте также:

Медведев указал пути для восстановления российской экономики

Медведев счел политизацию экономики генератором напряженности в мире