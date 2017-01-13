На трассе в Подмосковье столкнулись 8 автомобилей

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На трассе М-5 "Урал" в Подмосковье произошло ДТП с участием восьми автомобилей. В результате инцидента пострадали несколько человек.

На 124-м километре трассы М-5 "Урал" столкнулись восемь автомобилей. Как сообщили в МЧС, в результате ДТП несколько человек получили травмы, точное количество пострадавших уточняется, передает ТАСС.

В настоящее время на месте работают сотрудники ДПС, спасатели и медики. Все обстоятельства автоаварии устанавливаются.

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