На трассе в Подмосковье столкнулись 8 автомобилей
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На трассе М-5 "Урал" в Подмосковье произошло ДТП с участием восьми автомобилей. В результате инцидента пострадали несколько человек.
На 124-м километре трассы М-5 "Урал" столкнулись восемь автомобилей. Как сообщили в МЧС, в результате ДТП несколько человек получили травмы, точное количество пострадавших уточняется, передает ТАСС.
В настоящее время на месте работают сотрудники ДПС, спасатели и медики. Все обстоятельства автоаварии устанавливаются.
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