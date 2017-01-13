СМИ: Минфин раздаст регионам беспроцентные кредиты

Теги: кредит минфин Экономика

Минфин планирует изменить механизм бюджетной поддержки российских регионов. Они смогут получать крупные дотации, но будут обязаны вернуть в бюджет средства, использованные с низкой эффективностью. По данным "Известий", еще одной мерой поддержки могут стать беспроцентные кредиты. Воспользоваться ими смогут лишь самые нуждающиеся регионы.

Минфин планирует дать субъектам больше денег, но при этом поставить перед ними четкие цели по бюджетной консолидации и экономическому росту. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"С 1 января применяется новый механизм предоставления основного "бюджетообразующего" межбюджетного трансферта субъектам - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности", - сообщили в пресс-службе ведомства.

С регионами будут заключены соглашения, содержащие меры по росту налоговых и неналоговых доходов, бюджетной консолидации и экономическому развитию регионов. Субъекты будут возвращать в федеральный бюджет средства, использованные с низкой эффективностью.

Как пишет издание, Минфин также поднял вопрос о возможности запуска беспроцентных кредитов. "Для беспроцентных кредитов регионам нужно определить их целевое назначение, условия предоставления. Это смогут быть только самые нуждающиеся регионы", - предположил источник газеты.

Читайте также:

Индивидуальным предпринимателям запретят торговать пивом

Кадыров счел неприемлемым предложение Минфина урезать бюджет Чечни

Голодец опровергла планы по введению пособия по бедности

"Единая Россия" рекомендовала Минфину не придумывать новые налоги