Детям Алеппо привезли сладкие наборы от российских школьников

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Наши военные не прекращают гуманитарные акции в Сирии. За сутки в города арабской республики доставлено более 3 тонн ценных грузов. В Алеппо военнослужащие Центра по примирению сторон привезли сладкие наборы, которые местным детям передали российские школьники.

Район Салахеддин на границе западного и восточного Алеппо давно не был таким шумным. В конце декабря через специально организованный коридор эти кварталы покидали последние группы боевиков. Тогда город замер в напряженном ожидании, чтобы спустя три недели окончательно прийти в себя.

Учебный день еще не закончен, но занятия безнадежно прерваны. Впрочем, учителя не возражают. Ведь российский центр по примирению враждующих сторон доставил в эту школу подарки для учеников, отмечает "ТВ Центр".

Учителя еще пытаются построить линейку и организованно встретить российских военных, но сотрудники центра по примирению и бойцы отряда военной полиции уже не в первый раз посещают школу и прекрасно знают - сначала подарки, потом разговор.

В школу привезли около 500 ранцев. В каждом – сладости, игрушки и, конечно же, школьные принадлежности. Подарки сирийским школьникам собрали суворовцы России. От изучения содержимого ранцев детей отвлекает раздача горячей каши.

До войны в Алеппо было более 4000 школ, сейчас работающих - примерно половина. Тем не менее, в начале учебного года за парты сели 227 тысяч детей. Пока классы переполнены, не хватает учителей. Но тяга этих детей к знаниям впечатляет. Они ходили на занятия под пулями и снарядами, теперь лезут через забор, чтоб пораньше оказаться в школе, хотя до начала второй смены еще целый час.

Буквально в 50 метрах от этой школы – другая, где занятия пока так и не начались. Линия соприкосновения правительственных сил и отрядов боевиков делила квартал пополам последние два года. Каждый класс требует ремонта. В одном только выбиты только стекла, в другом — пробита крыша. Зимой заниматься в таких помещениях невозможно. Поэтому в соседней школе объединили и педагогические коллективы, и учеников.

"Сейчас в нашей школе значительно больше учеников. Работаем в две смены с половины восьмого утра до часу дня и с 12 до четырех. Жители этого района очень бедные. Они сильно пострадали от войны. Большинство лишились крова. Поэтому любая помощь и поддержка очень важна. Спасибо России, эта помощь навсегда останется в сердцах детей. Мы очень ценим российскую помощь в Сирии", - говорит директор начальной школы в районе Салахеддин Ахлям Зарра.

Алексей Платонов, Сергей Сенченков. "ТВ Центр". Алеппо, Сирия.