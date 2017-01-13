Джо Байден со слезами покидает пост вице-президента

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В штабе избранного президента США замечена лидер французской оппозиции Марин Ле Пен. Некоторые журналисты уже спешат с выводами - впереди большие перемены во внешней политике штатов. А уходящей верхушке Вашингтона за неделю до инаугурации Дональда Трампа остаётся только плакать. В прямом смысле этого слова.

Барак Обама плакал перед камерами во время своего последнего президентского выступления, напоминает "ТВ Центр". Теперь настала очередь и вице-президента. Джозеф Байден не смог сдержаться и пустил слезу, когда его уходящий шеф перечислял те качества своего подчинённого, благодаря которым он заслужил одну из высших государственных наград США.

"В последний раз в качестве президента я рад вручить лучшему вице-президенту, который когда-либо был у Америки, нашу высшую гражданскую награду – Президентскую медаль свободы", - заявил Обама.

Перед уходом с поста вице-президента Джозеф Байден позволил себе дать заочный совет новому главе государства: Дональд Трамп должен пристально следить за всем, что делает Владимир Путин, потому что главной целью Москвы, по версии Байдена, является ослабление мирового влияния США. Впрочем, на скандальный доклад о якобы имеющемся у русских компромате на Трампа Байден ссылаться не стал – всё больше экспертов говорят о том, что доверять ему не стоит. Глава Национальной разведки уже подтвердил: документ, разрекламированный CNN, составлен частной фирмой, не имеющей отношения к государственным спецслужбам. И содержит нестыковки. Например, сообщение о том, что сторонник Трампа Майкл Коэн встречался в Праге с агентами Кремля. Хотя достоверно известно, что в Чехии Коэн не был ни разу в жизни.

Убедить нового американского президента в российской угрозе пытаются и европейские союзники по НАТО. В Брюсселе всерьёз опасаются, что внешняя политика Вашингтона претерпит изменения. А из Нью-Йорка приходят всё новые слухи. В небоскрёбе Трамп-тауэр, где живёт Дональд Трамп, замечена лидер французских "правых" Марин Ле Пен. Очевидцы говорят, что видели её заходящей в лифт вместе с тремя мужчинами. Её встреча с президентом США стала бы настоящей сенсацией. Но сторонники Трампа подобное отрицают.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".