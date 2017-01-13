В Москве и области за сутки выпало 20% месячной нормы осадков

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В столичном регионе за прошедшие сутки выпало порядка 20% месячной нормы осадков. И, по прогнозу синоптиков, это только начало. На центральные российские регионы надвигаются сильнейшие снегопады из Европы. Спасатели предупреждают водителей о снежных заносах и резком ухудшении видимости на дорогах.

Снегопад, обрушившийся на Москву, за минувшие сутки обеспечил ее 20% месячной нормы осадков. Почти 42 тысячи коммунальщиков всю ночь расчищали улицы. Тем не менее, минувшим вечером на дорогах образовались многокилометровые пробки. В столичных аэропортах были отменены и задержаны более 70 рейсов. Городские службы переведены на усиленный режим работы. Ликвидация последствий стихии продолжилась и утром в пятницу, передает "ТВ Центр".

"Для нас нет разницы, все улицы убираются одинаково, будь то вылетные магистрали, дворы или маленькие улочки. С нами работает ГАИ, помогает. И просьба автолюбителям не бросать машины в неположенных местах. Они будут мешать и уборке и вывозу снега", - сообщил руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин.

В Подмосковье за минувшие сутки сугробы подросли на 35 сантиметров. На усиленный режим работы переведены также энергетики.

Обильный снегопад накрыл и Воронеж. Там парализована работа общественного транспорта. Впрочем, куда большим поводом для обсуждения горожан стало видео, на котором мужчина, судя по всему расчищающий свой балкон, скидывает снег прямо на головы прохожим.

Воронежские водители проявляют большую сознательность. Увязшую в снегу многотонную фуру взял на буксир владелец внедорожника. И, казалось бы, бесперспективное предприятие увенчалось успехом.

Машины вязнут по всей центральной России. В Орле на уборку улиц вышли 45 единиц техники. Однако местные жители жалуются, что коммунальщики еще не справились с последствиями прошлого снегопада.

Сильный снегопад шел в Липецкой области. Синоптики обещают, что осадки в центральной России продлятся до конца недели. По прогнозам, за ближайшие выходные может выпасть две трети месячной нормы осадков. Правда, температура при этом останется комфортной, не ниже минус четырех-пяти градусов.

Александр Огородников, Кирилл Леглер. "ТВ Центр".