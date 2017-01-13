Мажоры проехались по пешеходной улице у Кремля. Видео

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В Москве неизвестные молодые люди проехали на автомобиле по пешеходной Никольской улице. Видео нарушения ПДД было размещено в социальных сетях.

Неизвестные молодые люди проехались на автомобиле по пешеходной улице недалеко от Кремля. Об этом сообщил Life. Видео с нарушением было размещено в социальных сетях.

В пятницу стало известно, что скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян была арестована на 15 суток за пропуск двух дней обязательных работ. Девушка была задержана в Москве за нарушение ПДД. Тогда же выяснилось, что за ней числятся несколько десятков неоплаченных штрафов. Суд приговорил Багдасарян к административному аресту и исправительным работам. При этом 595 часов уборки улиц были в итоге заменены бумажной работой в офисе.

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