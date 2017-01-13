Сирия пригрозила "отсечь руки" Израилю

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Командование сирийской армии заявило, что продолжит борьбу с терроризмом и "отсечет руки, которые стоят" за террористами. Так в Дамаске прокомментировали ракетный удар по военному аэродрому Мезза близ столицы, который нанесли истребители ВВС Израиля.

Серия взрывов прогремела в окрестностях военного аэродрома на юго-западе Дамаска, где базируются элитные отряды сирийской армии. По информации местных СМИ, стратегический объект подвергся ракетному обстрелу израильских ВВС. После атаки там начался пожар. Информации о жертвах и разрушениях нет, отмечает "ТВ Центр".

Военное руководство Сирии уже предупредило Тель-Авив о возможных последствиях удара. В сообщении Вооруженных сил САР, переданным государственным телеканалом, говорится, что сирийская армия продолжит борьбу с террористами и "отсечет руки, которые за ними стоят".