В Подмосковье во время ограбления охранник умер от сердечного приступа

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В Московской области неизвестные проникли на территорию базы ООО "Ремтепло", связали охранника и украли три катушки электрокабеля. К моменту прибытия полиции сторож умер, предположительно, мужчина перенес сердечный приступ.

На территории базы ООО "Ремтепло" в Московской области произошло ограбление, после которого скончался охранник. Как сообщает Life, тело 69-летнего мужчины нашли в сторожке. Его руки и ноги были связаны скотчем.

Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. По предварительным данным, сторож скончался от сердечного приступа.

По данному факту проводится проверка. В полиции рассказали, что во время ограбления преступники вывезли с базы три катушки электрокабеля стоимостью пять миллионов рублей.

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