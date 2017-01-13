12:09, 13 января 2017

Вещание американского канала на 10 минут прервал эфир Russia Today

Теги:  В мире  сша  технологии  телекомпания

Эфир американского телеканала C-SPAN внезапно был прерван российским RT. Инцидент произошел 12 января. Замену эфира одного канала на эфир другого объяснили технической ошибкой, которая возникла из-за проблем с маршрутизацией сигнала.

Трансляцию заседания нижней палаты конгресса США, которую вел американский кабельный телеканал C-SPAN, на десять минут прервал сюжет российского телеканала Russia Today, пишет The Washington Post. Инцидент произошел 12 января около 14:30 по Вашингтону (22:30 по московскому времени).

Замену эфира одного канала на эфир другого объяснили технической ошибкой, которая возникла из-за проблем с маршрутизацией сигнала. "Мы не верим, что нас взломали. Наше внутреннее расследование показывает, что это было вызвано ошибкой маршрутизации", - говорится в заявлении телеканала в Twitter.

Телеканал собирается расследовать причины инцидента. Его представители пообещали выступить с новым заявлением по этому поводу, если обнаружатся более серьезные причины произошедшего.

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