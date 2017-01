Вещание американского канала на 10 минут прервал эфир Russia Today

Трансляцию заседания нижней палаты конгресса США, которую вел американский кабельный телеканал C-SPAN, на десять минут прервал сюжет российского телеканала Russia Today, пишет The Washington Post. Инцидент произошел 12 января около 14:30 по Вашингтону (22:30 по московскому времени).

Here's the moment Russia Today took over the C-SPAN1 feed. Unclear what happened. RT aired for about ten minutes before C-SPAN1 came back. pic.twitter.com/mhWVgCoFxF