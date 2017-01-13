В Москве из приемной семьи изъяли 12 детей с ВИЧ

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У семьи москвичей забрали 12 приемных детей. По предварительным данным, все они заражены ВИЧ-инфекцией.

В Москве органы опеки и попечительства вместе с полицейскими изъяли из приемной семьи 12 детей. По предварительным данным, к такой мере пришлось прибегнуть после того, как стало известно, что все малыши инфицированы ВИЧ, передает "Интерфакс".

В пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребенка рассказали, что все обстоятельства инцидента устанавливаются. Привлечены все профильные службы, в том числе юристы.

Известно, что в этой семье был один родной ребенок, его оставили с родителями. При этом не уточняется, болен ли он.