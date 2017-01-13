Во "Внуково" вернулся зацепивший взлетную полосу самолет
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Самолет, следовавший в Турцию, вынужденно вернулся во "Внуково" из-за касания взлетной полосы хвостом. Неполадок в результате касания не возникло. Техники обнаружили только след от касания ВПП.
Самолет, коснувшийся взлетной полосы, был вынужден вернуться в аэропорт "Внуково". Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Самолет Boeing-737 выполнял рейс в Стамбул. При взлете, оторвавшись от земли, борт вновь коснулся ВПП хвостовой частью, но затем смог набрать высоту и подняться в небо", - сказал он.
Экипаж принял решение не продолжать полет и запросил возвращение в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно.
"Техники неполадок не выявили, обнаружив лишь след от касания с полосой", - сообщил источник.
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