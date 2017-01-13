Оппозиция пригласила сухопутные войска России в Сирию

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Сирийская оппозиция не возражает против российской сухопутной операции в Сирии, если это поможет установлению мира в стране. Об этом заявил в Москве глава делегации сирийской оппозиции Мустафа аль-Шейх. Он подчеркнул, что Россия в вопросе урегулирования конфликта в САР не является захватчиком.

Сирийская оппозиция не против проведения Россией сухопутной операции на территории САР, если это позволит установить мир в стране. Об этом заявил глава делегации оппозиции Мустафа аль-Шейх, прибывший в Москву.

"Пускай российские силы войдут в Сирию и в любой уголок Сирии, и мы готовы их принять, если придут установить мир в нашей стране", - приводит его слова "Интерфакс".

При этом он подчеркнул, что оппозиция не считает Россию захватчиком и готова к развитию отношений с Москвой.

"Россия не захватчик, не страна-оккупант, я верю в Россию. Иногда Россия проводит бомбардировки, они направлены против определенных группировок", - заявил аль-Шейх, добавив, что дружба c Москвой останется и когда "уйдет режим" (Башара Асада - прим. редакции).

Говоря о предстоящей встрече по сирийскому урегулированию в Астане, он заявил, что в переговорах будут участвовать только военные от Дамаска и оппозиции. Присутствие политиков за столом переговоров не предусмотрено.

В Москве неоднократно заявляли, что Россия не планирует проводить сухопутную операцию в Сирии. В начале января российские Вооруженные силы по приказу Владимира Путина начали сокращать численность группировки, задействованной в операции в САР.