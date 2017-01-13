Кремль прокомментировал инцидент со скорой на Камчатке

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия водителя, не пропустившего автомобиль скорой помощи на Камчатке, абсолютно недопустимы. По его словам, поведение нарушителя должно получить юридическую и правовую оценку.

Действия водителя, не пропустившего машину скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, абсолютно недопустимы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь можно только солидаризироваться с осуждением подобных действий, с теми, кто возмущен непропуском машины "скорой помощи". Это абсолютно недопустимо", - цитирует его "Интерфакс".

Песков подчеркнул, что поведение водителя должно получить соответствующую правовую оценку.



В Петропавловске-Камчатском из-за перекрывшего проезд автомобиля скорая помощь не успела на вызов к пациенту. 21-летний молодой человек умер. Медики заявили, что могли приехать на вызов за три минуты, однако потеряли 10 минут из-за перекрывших проезд автохамов. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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