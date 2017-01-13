Песков рассказал об эмоциональном угаре в США

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В Кремле уже все сказали про лже-доклад о компромате на Дональда Трампа и не намерены "так долго обсуждать фальшивки". Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на подобные истории не нужно обращать внимание так, как в "эмоциональном угаре" делается в США.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал прекратить обсуждение лже-доклада о компромате на избранного президента США Дональда Трампа, который якобы собирала Москва. Для Кремля эта тема закрыта, подчеркнул он.

"Подобных фальшивок очень много публикуется, это же не первая фальшивка, тем более достаточно низкопробная. Просто не нужно обращать на это никакого внимания, как это обращается сейчас в эмоциональном угаре, который сейчас доминирует в Америке", - приводит слова Пескова агентство ТАСС.

При этом он отметил, что Кремлю ничего не известно о бывшем сотруднике британской разведки, который стал автором лже-доклада.

Ранее портал BuzzFeed опубликовал отчет бывшего агента британской разведки о том, что российские власти в течение пяти лет якобы оказывали поддержку Трампу. Согласно документу, ФСБ шантажировала его компрометирующими данными, которые были собраны во время посещения Москвы в 2013 году. Якобы он в тот раз встречался с местными проститутками в президентском номере отеля Ritz Carlton. Аналогичные данные привел и телеканал CNN со ссылкой на неназванных источников.

Автором "сенсационного доклада" является бывший сотрудник британской разведки 52-летний Кристофер Стил. Сейчас он является одним из директоров частной компании Orbis Business Intelligence, которая специализируется на сборе разведывательной информации.