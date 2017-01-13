Москвич в "Шереметьево" получил на парковке счет на 3 миллиона рублей

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Автовладелец на парковке в аэропорту "Шереметьево" из-за сбоя в системе получил счет на 3 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, сбой произошел из-за длительных неблагоприятных погодных условий. Неисправность была устранена, клиент оплатил парковку в размере 200 рублей.

На парковке в международном аэропорту "Шереметьево" автовладелец получил счет на 3 миллиона рублей. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Данное событие имело место при выезде клиента из привокзальной территории терминалов Е и F. При длительных неблагоприятных метеоусловиях (осадки, влажность, перепады температур) считывающее устройство дало сбой", - сообщил ТАСС источник в пресс-службе "Шереметьево".

По его словам, неисправность была устранена в кратчайшие сроки. Источник отметил, что клиент оплатил парковку в размере 200 рублей.

В "Шереметьево" отметили, что в 2017 году для профилактики подобных событий все оборудование будет заменено на более современное и надежное. Это позволит снизить время оплаты, открытия шлагбаумов и выезда автомобилей.

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