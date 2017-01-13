ВИЧ-инфицированных детей изъяли из приемной семьи из-за побоев

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В Москве органы опеки и попечительства изъяли из приемной семьи 10 детей. Поводом для такого решения стало наказание одного из мальчиков отцом за провинность. Синяки на теле ребёнка заметили воспитатели в детском саду и сразу обратились в компетентные органы. В связи с ЧП в Департаменте соцзащиты Москвы состоялось экстренное совещание.

Это была большая и счастливая семья. Мама - врач, папа - специалист на хорошем счету, 12 приемных детей, один родной ребенок. Жили не тужили. Но в пятницу, 13 января, семейная идиллия была нарушена. Органы опеки вместе с полицией забрали из семьи всех приемных детей, передает "ТВ Центр".

"Департамент труда и соцзащиты города Москвы подтверждает факт жестокого обращения в отношении приемного ребенка и сообщает, что все дети находятся в безопасных организациях", - сообщила заместитель руководителя департамента социальной защиты населения города Москвы Татьяна Барсукова.

На время расследования фактов жестокого обращения с детьми кого-то из них поместили в больницу, кого-то - в социальный центр. Основания для таких радикальных мер серьёзные. Сначала говорилось, что якобы все дети заразились ВИЧ-инфекцией, позже стало ясно, что основания для изъятия детей из семьи другие.

"Работники детского сада обнаружили синяки на теле одного ребенка. Пригласили полицию, засвидетельствовать. На время выяснения обстоятельств детей поместили в безопасное пространство. Восемь из них ВИЧ-инфицированы, они находятся в больнице и получают необходимые лекарства. Двое находятся в социальной организации, двое детей приемных и кровный ребенок находятся с мамой дома", - пояснила Татьяна Барсукова.

Три года назад семья приехала в столицу из Петербурга. Все дети усыновлены и взяты под опеку до переезда. Обосновались в Зеленограде. Старшему 19 лет, младшему всего три года. На каждого из 12 не родных детей семья получает все столичные выплаты и пособия. Одни говорят, что детей били, другие - встают на защиту семьи. Мол, все дети с непростой судьбой и некоторые с инвалидностью. В домашней обстановке они оттаивали и начинали снова верить людям.

"Пока органы опеки готовят документы на свидание мамы с детьми. Были побои, были причины таких действий опеки и полиции. Теперь важно понять, что дальше", - отметила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Все ответственные службы выясняют подробности. Юристы аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка выехали на место. Ситуация находится на контроле столичного департамента соцзащиты. Специалисты настроены доброжелательно, уверены, что скоро вся семья будет в сборе.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".