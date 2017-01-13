Укравший 200 тысяч рублей у пенсионерки задержан в Подмосковье

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В Подмосковье задержан молодой человек, укравший у пенсионерки 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Красногорском районе Подмосковья задержали молодого человека, которого подозревают в ограблении пожилой москвички, передает "ТВ Центр".

Представившись соцработником, парень проник в квартиру пенсионерки, а когда она отвлеклась, похитил из шкафа 200 тысяч рублей. Судя по кадрам, снятым камерами видеонаблюдения, юноша некоторое время поджидал жертву у подъезда, и в дом зашел уже вместе с ней. Задержали грабителя быстро: москвичка, обнаружив пропажу, тут же сообщила в полицию.

По словам самого "визитёра", он никого не грабил, просто продавал медицинское оборудование. Правда, заранее знал, куда идти.

Молодой человек уже судим - год назад он получил условный срок за хранение наркотиков. Теперь его послужной список может пополниться уже другой статьёй Уголовного кодекса - "Кража".