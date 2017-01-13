Как проходит капремонт домов в Москве

Теги: Москва ремонт госуслуги

Капремонт многоэтажек в столице продолжается. Тысячи московских домов получат новую жизнь. Цвет и стиль выбирают сами жители, они же контролируют и процесс. На все работы дают гарантию. Кто и когда отремонтирует многоэтажку, на что уйдут накопленные средства - вся информация есть на портале госуслуг.

Портреты, пейзажи, натюрморты — все в самых разных стилях. Серьезно заниматься живописью Наталья Павлова начала совсем недавно, отмечает "ТВ Центр".

"Я три года уже на пенсии. И на пенсии жить даже интереснее, можно сказать, чем прежде. Рисовать - это как медитация для меня. Я когда рисую, я не знаю, что у меня получится. А потом постепенно это во что-то выливается", - говорит Павлова.

Женщина решила полностью обновить свою квартиру. Заказала потолки, поклеила обои и повесила любимые картины. На эту волну тотального обновления попал и капитальный ремонт.

"В доме изменилось все. Ко мне приехали мои дети и внуки, и они не узнали дом снаружи. Он стал другого цвета, он стал лучше дышать. Мне на балконе тоже под это дело положили плитку. У меня стал совершенно другой вход. Я выбросила лишнее, повесила занавески, покрасила плиту. Спасибо, что пришли с капитальным ремонтом, это раскрасило мою жизнь новыми красками", - восторгается Павлова.

Домом занялись основательно. Чуть больше года ушло на то, чтобы заменить коммуникации, обновить центральное отопление и отремонтировать крышу. Все работы проводили с учетом пожеланий жильцов.

"Когда делали ремонт - что подъезды не должны быть зеленые. Это вообще никто не хотел. Все хотели, чтобы цвет был приличный. И все хотели, чтобы поменяли двери", - рассказывает старшая по дому Валентина Самшилина.

Двери поменяли. И вообще все подъезды теперь совершенно новые. Еще жители хотели заменить лифты - заменили. Затем пришла очередь технических коридоров и окон в подъездах. Теперь везде стеклопакеты. Общие помещения стали светлыми и теплыми. И мусорокамеры, которые там установлены, теперь тоже не доставляют былых неудобств.

Капитальный ремонт этого дома прошел спокойно для его жителей. Подстраиваться под график работ, конечно, приходилось, но неудобства были кратковременными. Например, новые регулируемые батареи в каждой квартире устанавливали за день. Плитку на балконах клали за несколько часов. Финальный штрих - фасад дома. Отмыли и покрасили каждый кирпич.

В Москве в программе капитального ремонта участвуют больше 32 тысяч домов. Получается, что в каждый десятый буквально вдохнут новую жизнь. На все работы полагается гарантия сроком 5 лет. На портале госуслуг любой желающий может найти всю информацию о ремонте своего дома, реализации каждого этапа работ и отчеты о том, куда идут накопленные средства.

Елизавета Родина, Евгений Рыбин, "ТВ Центр".