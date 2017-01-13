Московские спасатели подготовились к Крещенским купаниям

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В Москве спасатели провели специальные тренировки накануне предстоящего праздника Крещения Господня. С вечера 18 января до полудня 19 января в городе откроются 60 купелей.

Столичные спасатели провели специальные тренировки накануне предстоящего праздника Крещения Господня. Ожидается, что в Москве в Крещенских купаниях примут участие около 150 тысяч человек, передает "ТВ Центр".

Тренировка МЧС проводилась рядом со спасательной станцией "Строгино". Специалисты демонстрировали, как помогать людям, провалившимся под лёд, и оборудование, которое можно использовать в подобных случаях. В частности, это устройства, позволяющие быстро вытащить тонущих из полыньи и переместить их в безопасное место.

Всего в Москве предусмотрено 60 мест для Крещенских купаний. На дежурство выйдут спасатели, полицейские и медики. Несколько специальных бригад отправятся патрулировать водоёмы, чтобы пресекать попытки купаний в неположенных местах.

"Мы категорически не рекомендуем никому использовать несанкционированные и стихийные места Крещенских купаний. Призываем всех граждан использовать исключительно организованные места Крещенских купаний, в которых, безусловно, будет обеспечена безопасность каждого купающегося, а также созданы комфортные условия для проведения обряда", - сообщил заместитель руководителя МЧС России по Москве Владимир Волков.

Официально Крещенские купания будут проходить с 18:00 18 января до 12:00 19 января. Однако в прошлом году часы купаний пришлось продлить до вечера.