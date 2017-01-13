Почти все скамейки и урны украли из Серебряного бора

Теги: Москва парк кража

Четыре мангала, три лавочки, шесть урн — всё это открутили, сняли и вынесли из парка "Серебряный бор" за одну "новогоднюю" неделю. Вот только какой силой надо обладать, чтобы поднять такой груз, и какой смекалкой, чтобы всё это вынести с территории, огороженной со всех сторон.

От былой роскоши остались только две беседки и один мангал со сломанной ножкой. Все остальные элементы благоустройства пикниковой зоны в Серебряном бору украли. Злоумышленника по горячим следам обнаружить не удалось, передает "ТВ Центр". Но частично картину преступления восстановить можно. Кража происходила ночью, пока в парке не было посетителей.

Мангалы попросту выдернули из земли. C этим можно справиться и в одиночку. Унести урны тоже большого труда не составит. Но скамейки выдают преступный сговор.

"Они достаточно тяжелые, один человек с этим бы, конечно, не справился. Два человека поднимали, если это была кража", - говорят в парке.

Загадкой остаются мотивы Предположительно, кто-то решил таким образом облагородить свой дачный участок. Первые подозрения пали на местных жителей, но после обхода стало понятно: люди тут живут не бедные и на кражу пошли бы вряд ли.

К месту кражи действительно ведет дорога, но открыта она только для специальных служб и сотрудников Серебряного бора. До места преступления метров 700, дорогу преграждает шлагбаум. Утром после кражи следов взлома обнаружено не было. Это значит, что либо злоумышленники тащили украденное на себе, либо у них была возможность открыть себе дорогу.

В этом предстоит разобраться полиции. А руководство парка, в свою очередь, если имущество в ближайшее время не найдут, обещает восполнить потери.

Виктор Прокушев, Максим Панкин. "ТВ Центр".