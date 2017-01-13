СБУ попросили возбудить дело о госизмене против Петра Порошенко

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Бывший замгенерального прокурора Украины Ренат Кузьмин призвал главу СБУ Василия Грицака возбудить в отношении президента Петра Порошенко и топ-менеджеров принадлежащей ему компании Roshen дело о госизмене. По его словам, это необходимо для защиты интересов украинского народа в ответ на "умышленные действия во вред стране".

Бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин обратился к главе Службы безопасности Василию Грицаку с просьбой возбудить дело о госизмене против президента Петра Порошенко, его окружения и менеджеров компании Roshen.

Кузьмин написал в Facebook, что все они систематически совершают "умышленные действия во вред Украине".

"Именно они во время вооруженного конфликта с Россией организовали работу принадлежащей Порошенко липецкой фабрики Roshen и в прошлом году перечислили в российский бюджет почти 600 миллионов рублей, заведомо зная, что из федерального бюджета финансируется российская армия, с которой и воюет Украина", - сообщил он.

Обращение к председателю СБУ В.Грицаку. Как заявляет украинская власть, на протяжении почти трех лет Украина ведет вой... Опубликовано Ренатом Кузьминым 12 января 2017 г.

Ранее по запросу Кузьмина проверку в отношении президента Украины инициировали в Национальном агентстве по противодействию коррупции.

Порошенко, выдвигая свою кандидатуру на выборах президента Украины в 2014 году, обещал в случае победы продать свой главный актив, однако пока этого не произошло. В настоящий момент этим занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины не может найти покупателя.

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