Экс-участницу "Лицея" убила упавшая в ванну полка

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Во Владивостоке при невыясненных обстоятельствах скончалась экс-участница группы "Лицей" Жанна Роштакова. По предварительным данным, на певицу, которая лежала в ванне, упала полка.

Бывшая участница группы "Лицей" Жанна Роштакова скончалась на 34-м году жизни. Певица умерла в собственной квартире во Владивостоке. О смерти артистки рассказал ее друг певец Прохор Шаляпин.

По словам исполнителя, Роштакова стала жертвой несчастного случая. "Жанна лежала в ванне, и ей на голову упала полка. Дома больше никого не было, и никто ей не мог помочь", - цитируют Dni.ru Шаляпина.

Певец также сообщил, что тело экс-солистки "Лицея" обнаружили только через сутки. "Скорее всего, ей стало плохо – может быть, она потеряла сознание и от долгого нахождения в горячей воде не выдержало сердце", - предположил Прохор Шаляпин.

Точную причину смерти Жанны Роштаковой выясняют правоохранители. По факту гибели певицы проводится проверка.

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