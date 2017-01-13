Медведев наградил журналистов правительственными премиями

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Дмитрий Медведев вручил премии правительства 2016 года в области средств массовой информации. В пятницу в России отмечают День печати.

В День российской печати Дмитрий Медведев вручил правительственные премии в области средств массовой информации. Традиционно они присуждаются в 10 номинациях, передает "ТВ Центр".

За выдающиеся достижения и разработки, которые имеют огромное значение для всего мирового телевидения, премию получил доктор технических наук Марк Кривошеев. Один из создателей современных международных стандартов цифрового телевидения. Наград были удостоены отдельные авторы и целые коллективы. Дмитрий Медведев поздравил всех журналистов с профессиональным праздником и пожелал творческих успехов.

"Уникальная роль журналистики всегда состояла в том, чтобы дать возможность и обществу и государству объективно взглянуть на себя, честно говорить о своих проблемах, вместе пытаться искать решения - без этого просто невозможно развитие", - заявил Медведев.