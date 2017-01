Трамп: доклад по хакерским атакам будет готов в течение 90 дней

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его люди смогут предоставить доклад о хакерских атаках, в которых американцы обвиняют Россию, в течение 90 дней. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

released by "Intelligence" even knowing there is no proof, and never will be. My people will have a full report on hacking within 90 days!