Трамп: доклад по хакерским атакам будет готов в течение 90 дней

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Дональд Трамп рассказал о сроках предоставления доклада по хакерским атакам на серверы Демократической партии США. По словам избранного президента, его люди готовы предоставить информацию о кибератаках в течение 3 месяцев.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его люди смогут предоставить доклад о хакерских атаках, в которых американцы обвиняют Россию, в течение 90 дней. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

released by "Intelligence" even knowing there is no proof, and never will be. My people will have a full report on hacking within 90 days! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 января 2017 г.

Ранее на своей пресс-конференции Трамп говорил, что Россия действительно могла организовать кибератаки на серверы Демократической партии. Тем не менее, он напомнил, что другие государства тоже делают это. По его словам, американские демократы, пожаловавшиеся на хакерские атаки на их серверы, сами виновны в произошедшем.

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